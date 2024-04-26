Определилась первая соперница Рыбакиной на престижном турнире в Мадриде

Лучшая теннисистка Казахстана в женском одиночном разряде Елена Рыбакина стартует на турнире категории WTA 1000 в Мадриде (Испания) со второго круга, передает корреспондент NUR.KZ.

Ее первой соперницей на испанском "тысячнике" выступит итальянская спортсменка Лючия Бронцетти (46-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации).

Итальянка в первом круге за один час и 10 минут одержала победу над представительницей Франции Варварой Грачевой со счетом 6:3, 6:3 по итогам двух сетов.

Матч Рыбакина – Бронцетти состоится в пятницу, старт игры запланирован на 14:00 по казахстанскому времени.

Отметим, что Елена подходит к этому поединку в статусе чемпионки турнира WTA 500 в Штутгарте, на протяжении текущего сезона она уже завоевала три трофея.

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