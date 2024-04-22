Казахстанский теннисист улучшил позиции в мировом рейтинге

Вторая ракетка Казахстана в мужском одиночном разряде Александр Шевченко поднялся на четыре строчки вверх и теперь занимает 59-е место в рейтинге ATP, передает NUR.KZ.

В активе казахстанского теннисиста в мужском одиночном рейтинге 879 баллов. Лучший теннисист Казахстана Александр Бублик остался на прежнем, 18-м месте.

Лидерство в мужском одиночном рейтинге продолжает удерживать сербский теннисист Новак Джокович. Следом за ним расположился итальянец Янник Синнер. Замыкает тройку лучших теннисистов планеты испанец Карлос Алькарас.

Ранее, был представлен обновленный рейтинг Женской теннисной ассоциации (WTA), в котором лучшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина узнала позицию после победы на турнире WTA 500 в немецком Штуттгарте.

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