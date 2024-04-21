Елена Рыбакина прокомментировала чемпионство в Штутгарте

Лучшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина подвела итоги после победы в финале грунтового турнира серии WTA 500 в немецком Штутгарте, передает NUR.KZ.

Рыбакина в финальном матче одержала разгромную победу над украинкой Мартой Костюк и стала победительницей турнира WTA 500 в немецком Штутгарте. На церемонии вручения главного приза новая чемпионка, находясь на корте, поделилась своими эмоциями.

"Поздравляю Марту! Ты потрясающе играла, и я рада была встретиться с тобой в финале. Также спасибо моей команде и президенту федерации тенниса Казахстана. И, конечно, вам, ребята на трибунах. Потрясающая неделя в этом месте. В конце концов, спасибо всем за организацию турнира. Я буду рада вернуться сюда и сыграть снова", - заявила теннисистка.

Для Рыбакиной трофей в Штутгарте стал восьмым титулом уровня WTA в карьере. В начале этого года Рыбакиной покорились еще два "пятисотника": сначала в австралийском Брисбене, затем в Абу-Даби (ОАЭ).

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