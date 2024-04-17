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Елена Рыбакина высказалась о своих эмоциях на теннисном корте

Опубликовано:

Елена Рыбакина
Елена Рыбакина: Robert Prange/Getty Images

Первая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Елена Рыбакина призналась, что хотела бы быть более эмоциональной на теннисном корте, передает NUR.KZ со ссылкой на "СЭ".

"Вы очень спокойно ведете себя на корте: никогда не бросаете ракетки, редко улыбаетесь, почти не проявляете эмоций даже после эффектно выигранных или обидно проигранных мячей. Неужели вам не нужна какая-то эмоциональная разрядка?

— Нужна, конечно. Наверное, мне надо работать над этим, и эта работа должна немножко отличаться от работы других игроков. То есть мне нужно показывать больше эмоций.

— Откуда у вас такое владение собой?

— Думаю, что это склад характера. В каких-то моментах это помогает, в каких-то мешает. Иногда полезно выплескивать эмоции.

— Ярко выраженную эмоцию помню у вас одну: на победном Уимблдоне вы расплакались после вопроса об отсутствии по визовым причинам родителей. Ваша связь с ними по-прежнему тесна?

— Конечно, мы много общаемся. Может, они не так часто ездят на турниры, я их не много вижу, но мы всегда на связи. Мне очень повезло, что со мной может ездить сестра. Все вчетвером держим связь", — сказала Рыбакина.

Напомним, Елена Рыбакина завтра стартует на турнире серии WTA 500 в немецком Штутгарте. Ее соперницей станет российская теннисистка Вероника Кудерметова.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2086562-elena-rybakina-vyskazalas-o-svoih-emotsiyah-na-tennisnom-korte/

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