Вторая ракетка Казахстана в упорной борьбе уступил на старте турнира в Германии

Один из лучших теннисистов Казахстана в одиночном разряде Александр Шевченко потерпел поражение в первом круге турнира категории ATP 250 в Мюнхене (Германия), передает NUR.KZ.

На старте турнира соперником второй ракетки страны выступил местный спортсмен Янник Ханфман, занимающий 61-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов.

Александр Шевченко потерпел поражение, навязав серьезную борьбу немцу за выход во второй раунд. Начиная с первого сета оба теннисиста показали уровень забрав по шесть геймов, в тай-брейке лучшим оказался казахстанец 7:6 (8:6). Вторая часть осталась за Ханфманом 3:6.

В заключительном сете казахстанец вел по количеству геймов, однако перед победным шестым заходом немец набрал обороты, сравнял 5:5, а позже и вырвал победу со счетом 5:7.

Матч длился два часа и 30 минут. За это время Шевченко смог реализовать один брейк-поинт, совершил семь эйсов и допустил одну двойную ошибку.

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