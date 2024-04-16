Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Вторая ракетка Казахстана в упорной борьбе уступил на старте турнира в Германии

Опубликовано:

Казахстанский теннисист Александр Шевченко
Александр Шевченко. Фото: Noushad Thekkayil/NurPhoto via Getty Images

Один из лучших теннисистов Казахстана в одиночном разряде Александр Шевченко потерпел поражение в первом круге турнира категории ATP 250 в Мюнхене (Германия), передает NUR.KZ.

На старте турнира соперником второй ракетки страны выступил местный спортсмен Янник Ханфман, занимающий 61-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов.

Александр Шевченко потерпел поражение, навязав серьезную борьбу немцу за выход во второй раунд. Начиная с первого сета оба теннисиста показали уровень забрав по шесть геймов, в тай-брейке лучшим оказался казахстанец 7:6 (8:6). Вторая часть осталась за Ханфманом 3:6.

В заключительном сете казахстанец вел по количеству геймов, однако перед победным шестым заходом немец набрал обороты, сравнял 5:5, а позже и вырвал победу со счетом 5:7.

Матч длился два часа и 30 минут. За это время Шевченко смог реализовать один брейк-поинт, совершил семь эйсов и допустил одну двойную ошибку.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2086004-vtoraya-raketka-kazahstana-v-upornoy-borbe-ustupil-na-starte-turnira-v-germanii/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.