Казахстанский теннисист примет участие в турнире с призовым фондом в 1 миллион долларов

Лидер национальной сборной Казахстана по настольному теннису Кирилл Герасименко выступит на Кубке мира, который пройдет в китайском Макао, передает NUR.KZ со ссылкой на НОК РК.

С 15 по 21 апреля в китайском Макао пройдет Кубок мира по настольному теннису среди мужчин и женщин. Лучшие спортсмены планеты в данном виде спорта сразятся за призовой фонд в 1 миллион долларов.

В группе № 1 выступит представитель национальной сборной Казахстана Кирилл Герасименко.

Его соперниками станут китайский мастер ракетки Ван Чуцинь, который является 7-кратным чемпионом мира в команде, в парном и в смешанном разрядах, а также представитель Южной Кореи Ан Чжэ Хен - чемпион Азии в команде, трехкратный бронзовый призер чемпионата мира в личном зачете и команде.

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