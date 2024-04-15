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Казахстанский теннисист примет участие в турнире с призовым фондом в 1 миллион долларов

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Кирилл Герасименко сборная Казахстана по настольному теннису
Кирилл Герасименко сборная Казахстана по настольному теннису: Фото: пресс-служба Федерации настольного тенниса Казахстана

Лидер национальной сборной Казахстана по настольному теннису Кирилл Герасименко выступит на Кубке мира, который пройдет в китайском Макао, передает NUR.KZ со ссылкой на НОК РК.

С 15 по 21 апреля в китайском Макао пройдет Кубок мира по настольному теннису среди мужчин и женщин. Лучшие спортсмены планеты в данном виде спорта сразятся за призовой фонд в 1 миллион долларов.

В группе № 1 выступит представитель национальной сборной Казахстана Кирилл Герасименко.

Его соперниками станут китайский мастер ракетки Ван Чуцинь, который является 7-кратным чемпионом мира в команде, в парном и в смешанном разрядах, а также представитель Южной Кореи Ан Чжэ Хен - чемпион Азии в команде, трехкратный бронзовый призер чемпионата мира в личном зачете и команде.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2085029-kazahstanskiy-tennisist-primet-uchastie-v-turnire-s-prizovym-fondom-v-1-million-dollarov/

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