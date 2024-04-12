Сборная Казахстана завершила выступление на турнире в Германии

Сборная Казахстана по настольному теннису не смогла пробиться в полуфинал престижного турнира, который в эти дни проходит в немецком Дюссельдорфе, передает NUR.KZ со ссылкой на НОК РК.
Казахстанские теннисисты Айдос Кенжигулов и Сарвиноз Миркадирова не смогли пробиться в в полуфинал международного турнира WTT Feeder. На стадии четвертьфинала им противостояли спортсмены из Сингапура, бронзовый призёр молодёжного чемпионата мира Панг Ю Эн Коэн и золотая медалистка престижных соревнований Игры Содружества Вонг Синь Ру.
В смешанном разряде сингапурцы победили со счётом 3:0 (11:9, 11:8, 11:9).
Напомним, в 1/8 финала турнира в смешанном парном разряде казахстанские спортсмены Айдос Кенжигулов и Сарвиноз Миркадирова победили японский дуэт Джо Ёкотани и Сакура Ёкой с общим счетом 3:2.
WTT Feeder завершится сегодня, 12 апреля.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2083853-sbornaya-kazahstana-zavershila-vystuplenie-na-turnire-v-germanii/