Сборная Казахстана завершила выступление на турнире в Германии

Сборная Казахстана по настольному теннису не смогла пробиться в полуфинал престижного турнира, который в эти дни проходит в немецком Дюссельдорфе, передает NUR.KZ со ссылкой на НОК РК.

Казахстанские теннисисты Айдос Кенжигулов и Сарвиноз Миркадирова не смогли пробиться в в полуфинал международного турнира WTT Feeder. На стадии четвертьфинала им противостояли спортсмены из Сингапура, бронзовый призёр молодёжного чемпионата мира Панг Ю Эн Коэн и золотая медалистка престижных соревнований Игры Содружества Вонг Синь Ру.

В смешанном разряде сингапурцы победили со счётом 3:0 (11:9, 11:8, 11:9).

Напомним, в 1/8 финала турнира в смешанном парном разряде казахстанские спортсмены Айдос Кенжигулов и Сарвиноз Миркадирова победили японский дуэт Джо Ёкотани и Сакура Ёкой с общим счетом 3:2.

WTT Feeder завершится сегодня, 12 апреля.

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