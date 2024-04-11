Сборная Казахстана дошла до четвертьфинала международного турнира в Германии

Представители национальной сборной Казахстана по настольному теннису Айдос Кенжигулов и Сарвиноз Миркадирова вышли в 1/4 финала турнира в немецком Дюссельдорфе, передает NUR.KZ.

В немецком Дюссельдорфе продолжается международный турнир по настольному теннису WTT Feeder.

В смешанном парном разряде казахстанские спортсмены Айдос Кенжигулов и Сарвиноз Миркадирова в 1/8-й финала турнира победили японский дуэт Джо Ёкотани и Сакура Ёкой с общим счетом 3:2.

В четвертьфинале WTT Feeder они сыграли с дуэтом спортсменов из Сингапура Панг Ю Эн Коэн и Вонг Синь Ру. Однако в этом матче казахстанцы выступили неудачно. Кенжигулов и Миркадирова уступили со счетом 0:3 и прекратили выступление на турнире.

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