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Экс-первая ракетка мира обыграла Юлию Путинцеву в матче Япония — Казахстан

Опубликовано:

Юлия Путинцева
Юлия Путинцева. Фото: Michele Eve Sandberg/Getty Images

Вторая ракетка Казахстана Юлия Путинцева не смогла отомстить сборной Японии за поражение в первом матче квалификации Кубка Билли Джин Кинг, передает NUR.KZ.

Матч проходил на токийском стадионе "Ариакэ Колизиум". Лидер сборной Японии Наоми Осака сразу захватила лидерство. Счет в первом сете - 6:2 в пользу японки. Во втором отрезке Путинцева стала навязывать свою игру. По ходу этого сета Юлия сравнивала счет. Исход решился только на тай-брейке - 7:6 (7:5).

Итоговый счет - 6:2, 7:6 в пользу Наоми Осаки. Таким образом, женская сборная Казахстана потерпела второе поражение в первый день Кубка Билли Джин Кинг.

Ранее первая ракетка Казахстана в женском парном разряде Анна Данилина разгромно уступила на старте командного чемпионата мира.

Противостояние Япония - Казахстан продолжится завтра, 13 апреля. В 9:00 по казахстанскому времени Анна Данилина сыграет с Наоми Осакой, а Юлия Путинцева позднее поборется с Наоми Хибино.

Затем состоится матч в парном разряде, в котором примет участие дуэт Данилина - Жибек Куламбаева.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2083706-eks-pervaya-raketka-mira-obygrala-yuliyu-putintsevu-v-matche-yaponiya-kazahstan/

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