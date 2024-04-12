Казахстан разгромно проиграл первый матч командного чемпионата мира

Женская национальная сборная Казахстана по теннису уступила Японии в первом матче в рамках квалификационного раунда "Кубка Билли Джин Кинг", передает NUR.KZ.

Первой на корт от казахстанской сборной вышла первая ракетка Казахстана в женском парном разряде Анна Данилина. Теннисистка встречалась с 79-й ракеткой мира из Японии Наоми Хибино. В первом сете Данилина смогла забрать только один гейм - 1:6. Второй отрезок и вовсе завершился всухую - 0:6. Итоговый счет - 1:6, 0:6 разгромное поражение сборной Казахстана.

Следующий матч противостояния "Япония - Казахстан" пройдет, сегодня в 12.00. На корте встретятся Юлия Путинцева и Наоми Осака.

Напомним, лидер казахстанской сборной Елена Рыбакина не была включена в заявку на матчи командного чемпионата мира, так как продолжает подготовку к Олимпийским играм-2024.

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