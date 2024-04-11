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Казахстанский теннисист пробился в четвертьфинал турнира в Испании

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Казахстанский теннисист Михаил Кукушкин
Михаил Кукушкин: Pedro Salado/Quality Sport Images/Getty Images

Профессиональный теннисист из Казахстана Михаил Кукушкин сыграл матч второго круга турнира под эгидой ATP в столице Испании Мадриде, передает NUR.KZ.

На испанском корте Михаил, занимающий 143-ю позицию в рейтинге ATP, встречался с немецким теннисистом Рудольфом Моллекером (182 ATP). Игра продлилась три сета. Итоговый счет - 6:7, 6:1, 6:1. Теннисисты провели на корте два часа и 14 минут. Таким образом Кукушкин вышел в четвертьфинал.

За время игры казахстанец совершил шесть подач навылет и допустил две двойные ошибки. Также Михаил выиграл шесть очков и шесть геймов подряд.

Напомним, на прошедшем международном турнире в испанском городе Тенерифе Михаил Кукушкин стал победителем.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2083271-kazahstanskiy-tennisist-probilsya-v-chetvertfinal-turnira-v-ispanii/

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