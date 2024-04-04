Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Удар второй ракетки Казахстана попал в топ лучших месяца по версии WTA

Опубликовано:

Теннисистка Юлия Путинцева
Юлия Путинцева: LILLIAN SUWANRUMPHA/AFP via Getty Images

Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала на своей странице в Instagram подборку лучших ударов марта, включив исполнение второй ракетки Казахстана Юлии Путинцевой, передает NUR.KZ.

В топ ударов попало необычное исполнение казахстанки в матче против бывшей первой ракетки мира из Беларуси Виктории Азаренко, в рамках четвертьфинала турнира категории WTA 1000 в Майами (последнее видео в карусели).

Момент, представленный на видео произошел в первой части матча. В той игре Юлия Путинцева потерпела поражение по ходу трех сетов с общим счетом 6:7, 6:1, 3:6 и покинула турнир.

Отметим, что вторая ракетка страны должна была принять участие в турнире WTA 500 в Чарльстоне, однако ее участие на стадии 1/32 финала было отменено, поскольку Путинцева приняла решение сняться с турнира.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2079080-udar-vtoroy-raketki-kazahstana-popal-v-top-luchshih-mesyatsa-po-versii-wta-video/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.