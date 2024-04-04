Удар второй ракетки Казахстана попал в топ лучших месяца по версии WTA

Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала на своей странице в Instagram подборку лучших ударов марта, включив исполнение второй ракетки Казахстана Юлии Путинцевой, передает NUR.KZ.

В топ ударов попало необычное исполнение казахстанки в матче против бывшей первой ракетки мира из Беларуси Виктории Азаренко, в рамках четвертьфинала турнира категории WTA 1000 в Майами (последнее видео в карусели).

Момент, представленный на видео произошел в первой части матча. В той игре Юлия Путинцева потерпела поражение по ходу трех сетов с общим счетом 6:7, 6:1, 3:6 и покинула турнир.

Отметим, что вторая ракетка страны должна была принять участие в турнире WTA 500 в Чарльстоне, однако ее участие на стадии 1/32 финала было отменено, поскольку Путинцева приняла решение сняться с турнира.

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