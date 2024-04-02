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Разгромом завершился матч второй ракетки Казахстана на старте турнира ATP 250 в Марокко

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Казахстанский теннисист Александр Шевченко
Александр Шевченко. Фото: Noushad Thekkayil/NurPhoto via Getty Images

Один из лучших теннисистов Казахстана в мужском одиночном разряде Александр Шевченко потерпел разгромное поражение в матче первого круга турнира категории ATP 250 в Марокко, сообщает NUR.KZ.

Соперником второй ракетки страны в стартовой игре выступил представитель Италии Маттео Берреттини (122-е место в live-рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов).

Итальянец разгромно победил Шевченко, казахстанец не смог забрать ни одного сета и выиграл всего три гейма в матче. Итоговый счет встречи по ходу двух сетов составил 2:6, 1:6 в пользу Берреттини.

Игра продолжалась один час и 15 минут. За это время Александр успел завершить четыре брейк-поинта из девяти попыток, два раза подал мяч навылет, а также допустил три двойных ошибки по ходу игры.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2077769-razgromom-zavershilsya-match-vtoroy-raketki-kazahstana-na-starte-turnira-atp-250-v-marokko/

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