Елена Рыбакина раскритиковала организацию престижного турнира после неожиданного поражения в финале

Четвертая ракетка мира из Казахстана Елена Рыбакина прокомментировала расписание своих матчей на турнире категории WTA 1000 в Майами (США), передает NUR.KZ со ссылкой на "Чемпионат".

"Я определенно не чувствовала себя на 100%. После матча с Саккари мне было тяжело физически. Это был сложный турнир. Первые матчи я играла поздно вечером, в конце дня, из-за этого ложилась спать около двух или трёх ночи. Потом у меня было несколько встреч посреди дня, из-за чего программа слишком сильно менялась. Конечно, это не способствовало моему восстановлению. По ходу турнира у меня было несколько очень сложных испытаний, некоторые из матчей я выиграла благодаря удаче. Очевидно, я и не ждала, что подойду к финалу свежей", — заявила Рыбакина.

Напомним, что первая ракетка Казахстана в игре за трофей уступила американке Даниэль Коллинз (53-е место рейтинга WTA на момент встречи).

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.