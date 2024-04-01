Елена Рыбакина поднялась на второе место в гонке WTA

Первая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Елена Рыбакина после турнира в Майами поднялась на вторую строчку в "чемпионской гонке" WTA, передает NUR.KZ со ссылкой на КТФ.

Женская теннисная ассоциация представила обновленный рейтинг «чемпионской гонки» сезона 2024 года.

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина поднялась с третьего места на второе, набрав 2693 очков. Казахстанка лидирует по количеству эйсов в этом году. В 26 матчах Елена подала навылет 181 раз.

В мировом рейтинге WTA Елена осталась на четвертой строчке. Юлия Путинцева поднялась на 16 отметок и стала 52-й. В парном разряде Анна Данилина занимает 51-е место, Жибек Куламбаева — 134-я.

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