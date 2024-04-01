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Юлия Путинцева улучшила позиции в мировом рейтинге

Опубликовано:

Юлия Путинцева
Юлия Путинцева. Фото: Fran Santiago/Getty Images for ITF

Вторая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Юлия Путинцева узнала место в обновленном рейтинге WTA, передает NUR.KZ.

Казахстанская теннисистка взлетела в мировом рейтинге. В обновленной версии списка лучших Женской теннисной ассоциации Путинцева поднялась на 16 позиций и теперь располагается на 52-м месте.

Напомним, что на хардовом теннисном турнире серии WTA 1000, который на этих выходных завершился в американском Майами вторая ракетка Казахстана дошла до четвертьфинала. В своем противостоянии Юлия Путинцева уступила Виктории Азаренко из Беларуси.

Рекордом для казахстанки является 27-я строчка, которую она достигала в 2017 году.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2076792-yuliya-putintseva-uluchshila-pozitsii-v-mirovom-reytinge/

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