Елена Рыбакина прокомментировала сенсационное поражение в финале турнира WTA 1000 в Майами

Четвертая ракетка мира, представительница Казахстана Елена Рыбакина высказалась о своем поражении американке Даниэль Коллинз в финале турнира WTA 1000 в Майами, передает NUR.KZ со ссылкой на Sports.kz.

Напомним, что в титульном матче лучшая теннисистка Казахстана уступила Коллинз (53-е место в рейтинге WTA) по ходу двух сетов.

"Второй год я играю здесь в финале. Спасибо моей команде. Это были отличные две недели для меня, упорные матчи, битвы... Публика поддерживала меня все эти две недели — спасибо вам за это! Я хочу поздравить Даниэль и всю ее команду с прекрасным выступлением на турнире и с победой. Также я хочу поблагодарить организаторов, волонтеров, болбоев и всех, кто помог провести его. Надеюсь, я вернусь в следующем году и заберу титул!", — сказала Рыбакина.

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