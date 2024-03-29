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Первая ракетка Казахстана вышел в финал международного турнира

Опубликовано:

Александр Недовесов
Александр Недовесов. Фото: Mark Brown/Getty Images

Первая ракетка Казахстана в мужском парном разряде Александр Недовесов поборется за чемпионство на престижном турнире в Испании, передает NUR.KZ.

В паре с теннисистом из Эквадора Гонсало Эскобаром Александр Недовесов сыграл против пары из Нидерландов Сандер Арендс — Матве Мидделкоп и одержал победу. Встреча продлилась все три сета. Итоговый счет - 6:3, 1:6, 10:4 в пользу казахстанско-эквадорского дуэта. Теннисисты провели на корте один час и девять минут.

Отметим, что 37-летний Александр Недовесов на данный момент занимает 46-ю строчку мирового рейтинга мужской теннисной ассоциации в парном разряде, что является лучшим результатом среди всех казахстанских теннисистов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2075748-pervaya-raketka-kazahstana-vyshel-v-final-mezhdunarodnogo-turnira/

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