"Рада, что возвращаюсь в форму": Рыбакина высказалась о предстоящем матче с 9-й ракеткой мира

Лучшая теннисистка Казахстана в женском одиночном разряде Елена Рыбакина, занимающая четвертую позицию в мировом рейтинге, прокомментировала свой выход в четвертьфинал турнира WTA 1000 в Майами, сообщает NUR.KZ.

Сегодня Рыбакиной предстоит матч с девятой ракеткой мира Марией Саккари в рамках стадии 1/4 финала американского "тысячника".

"Я думаю, что сегодня был лучший матч, который я сыграла. Первые два раунда были действительно тяжелыми, три сета. Я рада, что сегодня мне удалось выиграть в двух сетах. Мэдисон - сложный соперник, но я рада, что возвращаюсь в форму.

Матч с Марией будет тяжелым. Сейчас она уверена в себе. Действительно хорошо сыграла в Индиан-Уэллсе. И, как я уже сказала, для меня самое важное попытаться восстановиться. Мы хорошо знаем друг друга. Мы сыграли пару раз. Итак, как я уже сказала, если физически я буду чувствовать себя хорошо, то у меня есть все шансы победить. Так что это мой приоритет, я бы сказала, просто восстановиться сейчас", - цитирует первую ракетку страны "Спорт Шредингера".

Вчера Елена обыграла 18-ю ракетку Мэдисон Киз. До этого казахстанка снималась с соревнований из-за проблем с ЖКТ.

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