Елена Рыбакина обыграла 18-ю ракетку мира на пути к четвертьфиналу турнира WTA 1000 в Майами

Лучшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина, занимающая четвертую позицию в мировом рейтинге, вышла в четвертьфинал турнира категории WTA 1000 в Майами, сообщает NUR.KZ.

На стадии 1/8 финала престижного турнира Рыбакина уверенно обыграла американку Мэдисон Киз, занимающую 18-ю строчку в рейтинге Женской теннисной организации.

Казахстанка забрала победу по ходу двух сетов с общим счетом 6:3, 7:5.

Матч длился один час и 25 минут. За это время первая ракетка страны в женском одиночном разряде успела реализовать один брейк-поинт после двух попыток, допустила одну двойную ошибку и пять раз подала мяч навылет.

Отметим, что в 1/4 Рыбакиной предстоит встретиться с девятой ракеткой мира Марией Саккари, представляющей Грецию.

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