Юлия Путинцева продолжает успешное выступление на WTA 1000 в Майами

Вторая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Юлия Путинцева пробилась в четвертый круг американского тысячника в Майами, передает NUR.KZ.

Путинцева, занимающая 68-ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации, встречалась с бельгийской теннисисткой Гретье Миннен (79 WTA). На корте спортсменки провели 1 час и 43 минуты. Итоговый счет в трех сетах - 6:2, 2:6, 6:4, победа казахстанки.

В 1/8-й финала турнира WTA 1000 в Майами сопернице Юлии Путинцевой станет украинская теннисистка Ангелина Калинина (36 WTA). Украинка в своем противостоянии сенсационно одолела вторую ракетку мира Арину Соболенко.

Ранее, первая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Елена Рыбакина одержала победу над американкой Тейлор Таунсенд и вышла в четвертый круг турнира серии WTA 1000 в Майами.

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