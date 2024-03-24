Елена Рыбакина успешно вышла в следующий круг турнира в Майами

Первая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Елена Рыбакина одержала победу над американкой Тейлор Таунсенд и вышла в четвертый круг турнира серии WTA 1000 в Майами, передает NUR.KZ.

Четвертая ракетка мира в женском одиночном разряде из Казахстана билась на американском корте с соперницей, занимающей 72-ю строчку WTA, три сета. Итоговый счет - 6:3, 6:7, 6:4. Матч продолжался 2 часа и 26 минут. Для спортсменок это была первая очная встреча между собой.

В 1/8-финала тысячника в американском Майами Елена Рыбакина сыграет с еще одной представительницей Соединенных штатов Мэдисон Кис (18 WTA). Американка в своем противостоянии одолела китайскую теннисистку Синьюй Ван (43) со счетом - 6:4, 7:6.

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