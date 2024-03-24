Лучшие теннисисты Казахстана не смогли победить на престижном турнире в США

В американском Майами в самом разгаре один из самых престижных теннисных турниров - "Мастерс", в котором принимают участие спортсмены со всего мира, передает NUR.KZ.

Среди представителей мужской сетки от Казахстана выступали Александр Бублик и Александр Шевченко, первый и второй номер отечественного рейтинга соответственно.

Бублик, занимающий 18-ю строчку в рейтинге мужской теннисной ассоциации, в своем противостоянии встречался 38-м номером мирового топа, итальянцем Маттео Арнальди. Матч завершился за два сета. Итоговый счет - 4:6, 1:6 в пользу соперника казахстанца.

Шевченко (58 ATP) бился на американском корте против 9-й ракетки мира, польского теннисиста Хуберта Хуркача. Итоговый счет в трех сетах - 4:6, 7:6, 3:6. Таким образом оба казахстанских спортсмена покидают тысячник в Майами.

Напомним, первая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Елена Рыбакина одержала победу над американкой Тейлор Таунсенд и вышла в четвертый круг турнира серии WTA 1000 в Майами.

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