Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика

Лучшие теннисисты Казахстана не смогли победить на престижном турнире в США

Опубликовано:

Теннисисты Александр Шевченко и Александр Бублик
Александр Шевченко и Александр Бублик: LAURIE DIEFFEMBACQ/Belga/AFP via Getty Images

В американском Майами в самом разгаре один из самых престижных теннисных турниров - "Мастерс", в котором принимают участие спортсмены со всего мира, передает NUR.KZ.

Среди представителей мужской сетки от Казахстана выступали Александр Бублик и Александр Шевченко, первый и второй номер отечественного рейтинга соответственно.

Бублик, занимающий 18-ю строчку в рейтинге мужской теннисной ассоциации, в своем противостоянии встречался 38-м номером мирового топа, итальянцем Маттео Арнальди. Матч завершился за два сета. Итоговый счет - 4:6, 1:6 в пользу соперника казахстанца.

Шевченко (58 ATP) бился на американском корте против 9-й ракетки мира, польского теннисиста Хуберта Хуркача. Итоговый счет в трех сетах - 4:6, 7:6, 3:6. Таким образом оба казахстанских спортсмена покидают тысячник в Майами.

Напомним, первая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Елена Рыбакина одержала победу над американкой Тейлор Таунсенд и вышла в четвертый круг турнира серии WTA 1000 в Майами.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2072745-luchshie-tennisisty-kazahstana-ne-smogli-pobedit-na-prestizhnom-turnire-v-ssha/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.