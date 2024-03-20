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Вторая ракетка Казахстана успешно стартовала на престижном турнире в Майами

Опубликовано:

Юлия Путинцева
Юлия Путинцева. Фото: Федерация тенниса Казахстана

Вторая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Юлия Путинцева одержала победу в матче первого круга турнира категории WTA 1000 в Майами (США), сообщает NUR.KZ.

Соперницей казахстанской теннисистки выступила представительница Испании Кристина Бушкэ (74-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации).

Путинцева одержала победу по ходу трех сетов с общим счетом по ходу игры 6:2, 3:6, 6:4.

Матч продолжался 2 часа и 17 минут. За это время вторая ракетка страны завершила восемь брейк-поинтов из 12 возможных, допустила две двойных ошибки, а также один раз подала мяч навылет.

На стадии 1/64 финала турнира в США ей будет противостоять вторая ракетка России Людмила Самсонова (15-е место в рейтинге WTA).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2071131-vtoraya-raketka-kazahstana-uspeshno-startovala-na-prestizhnom-turnire-v-mayami/

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