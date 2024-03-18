Казахстанская теннисистка взлетела в мировом рейтинге

Вторая ракетка Казахстана Юлия Путинцева совершила рывок в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт организации.

На прошедшем турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллсе спортсменка дошла до четвертого круга, где уступила польке Иге Швентек — первой ракетке мира. Успешное выступление позволило Путинцевой подняться на 11 строчек в рейтинге WTA и занять 68-ю позицию.

Лидер казахстанского тенниса Елена Рыбакина пропустила турнир в Индиан-Уэллсе, но сохранила четвертое место. Она уступает только Швентек, белоруске Арине Соболенко и американке Коко Гауфф.

Третья ракетка Казахстана Жибек Куламбаева улучшила свое положение на 25 позиций и заняла 470-е место. Аружан Сагандыкова поднялась с 806-й на 804-ю строчку.

Новой первой ракеткой мира в парном разряде стала представительница Китайского Тайбэя Се Шувэй, опередившая бельгийку Элизе Мертенс. Лучшей из казахстанок в этом зачете остается Анна Данилина, сохранившая 44-ю позицию.

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