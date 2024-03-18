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Лучший теннисист Казахстана добился наивысшего результата в карьере

Опубликовано:

Александр Бублик
Александр Бублик: Antonio Borga/Getty Images

Казахстанец Александр Бублик поднялся на две позиции в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт организации.

В обновленной версии рейтинга спортсмен расположился на 18-й строчке. Это лучший результат в карьере 26-летнего Бублика. Последним стартом казахстанца стал турнир ATP 1000 в Индиан-Уэллсе, где он дошел до третьего круга.

Вторая ракетка страны Александр Шевченко потерял семь позиций и опустился на 58-ю строчку. Михаил Кукушкин поднялся со 140-го на 139-е место.

Возглавляет рейтинг ATP по-прежнему серб Новак Джокович. Топ-5 теперь замыкает немец Александр Зверев, сместивший с этой позиции россиянина Андрея Рублева.

Новой первой ракеткой мира в парном разряде стал американец Остин Крайчек, перехвативший лидерство у индийца Рохана Бопанны.

Лучшим среди казахстанцев в этом зачете идет Александр Недовесов, который опустился с 45-й на 46-ю позицию. Андрей Голубев сохранил 71-е место.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2070096-luchshiy-tennisist-kazahstana-dobilsya-naivysshego-rezultata-v-karere/

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