Елена Рыбакина вернулась к тренировкам после болезни

Первая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Елена Рыбакина впервые приступила к тренировкам после снятия с турнира в Индиан-Уэллсе, передает NUR.KZ со ссылкой на Telegram-канал "Спорт Шредингера".

Лучшая теннисистка Казахстана впервые вернулась на корт после заболевания желудочно-кишечного тракта, из-за которого она снялась с турнира серии WTA 1000 в американском Индиан-Уэллсе. Рыбакиной предстоит защищать финальные очки на еще одном "тысячнике" в Майами.

Ранее стало известно, что Елена Рыбакина не поможет национальной сборной Казахстана в матче против Японии. Тренерский штаб команды освободил теннисистку от выступления в Кубке Билли Джин Кинг в пользу подготовки к Олимпийским играм.

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