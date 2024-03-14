Принципиальная соперница Рыбакиной сенсационно проиграла на турнире в США

Вторая ракетка мира в женском одиночном разряде Арина Соболенко из Беларуси сенсационно уступила на стадии 1/8-й финала на турнире в американском Индиан-Уэллсе, передает NUR.KZ.

В битве за четвертьфинал белорусская теннисистка встретилась с американкой Эммой Наварро, которая занимает 23-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации. Противостояние завершилось победой представительницы США. Итоговый счет в трех сетах — 3:6, 6:3, 2:6. Таким образом, Арина Соболенко завершила выступление на американском тысячнике.

Напомним, в прошлом году вторая ракетка мира дошла до финала турнира в Индиан-Уэллсе, где проиграла лучшей теннисистке Казахстан Елене Рыбакиной.

Сама же, действующая чемпионка не участвует в этом году на этом турнире из-за проблем со здоровьем.

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