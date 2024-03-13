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"Может, этому учат в Казахстане": первая ракетка мира – о необычном приеме Путинцевой

Опубликовано:

Ига Швентек
Ига Швентек: Robert Prange/Getty Images

Лучшая теннисистка мира из Польши Ига Швентек прокомментировала нестандартную подачу второй ракетки Казахстана Юлии Путинцевой, передает NUR.KZ со ссылкой на Sport24.ru.

Спортсменки встретились в рамках 1/8 турнира категории WTA 1000 в американском Индиан-Уэллсе. Во время матча Юлия Путинцева подала мяч с руки, чем удивила представительницу Польши.

"Сталкивалась ли я когда-нибудь с подачей с руки? Честно говоря, не думаю. Может быть, этому учат в Казахстане. Я не знаю, потому что Бублик делает то же самое", — сказала Швентек на пресс-конференции после игры.

Отметим, что казахстанка потерпела поражение в матче с первой ракеткой мира, уступив по ходу двух сетов с общим счетом 6:1, 6:2.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2067906-mozhet-etomu-uchat-v-kazahstane-pervaya-raketka-mira-o-neobychnom-prieme-putintsevoy/

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