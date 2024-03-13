"Может, этому учат в Казахстане": первая ракетка мира – о необычном приеме Путинцевой

Лучшая теннисистка мира из Польши Ига Швентек прокомментировала нестандартную подачу второй ракетки Казахстана Юлии Путинцевой, передает NUR.KZ со ссылкой на Sport24.ru.

Спортсменки встретились в рамках 1/8 турнира категории WTA 1000 в американском Индиан-Уэллсе. Во время матча Юлия Путинцева подала мяч с руки, чем удивила представительницу Польши.

"Сталкивалась ли я когда-нибудь с подачей с руки? Честно говоря, не думаю. Может быть, этому учат в Казахстане. Я не знаю, потому что Бублик делает то же самое", — сказала Швентек на пресс-конференции после игры.

Отметим, что казахстанка потерпела поражение в матче с первой ракеткой мира, уступив по ходу двух сетов с общим счетом 6:1, 6:2.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.