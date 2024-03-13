Первая ракетка мира обыграла Юлию Путинцеву на турнире в США

Вторая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Юлия Путинцева уступила лидеру мирового рейтинга польской теннисистке Иге Швентек, передает NUR.KZ.

Путинцева, занимающая 79-ю позицию в рейтинге Женской теннисной ассоциации смогла взять у первой ракетки мира только 3 гейма. Итоговый счет встречи в двух сетах - 6:1, 6:2. Таким образом Ига Швентек выходит в четвертьфинал турнира WTA 1000 в американском Индиан-Уэллсе.

Отметим, для теннисисток - это была третья встреча в истории. Все три выиграла польская спортсменка и не отдала Путинцевой ни одного сета.

За выход в полуфинал Швентек сыграет с представительницей Дании Каролиной Возняцки.

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