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Первая ракетка мира обыграла Юлию Путинцеву на турнире в США

Опубликовано:

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева
Юлия Путинцева: Maksim Konstantinov/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Вторая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Юлия Путинцева уступила лидеру мирового рейтинга польской теннисистке Иге Швентек, передает NUR.KZ.

Путинцева, занимающая 79-ю позицию в рейтинге Женской теннисной ассоциации смогла взять у первой ракетки мира только 3 гейма. Итоговый счет встречи в двух сетах - 6:1, 6:2. Таким образом Ига Швентек выходит в четвертьфинал турнира WTA 1000 в американском Индиан-Уэллсе.

Отметим, для теннисисток - это была третья встреча в истории. Все три выиграла польская спортсменка и не отдала Путинцевой ни одного сета.

За выход в полуфинал Швентек сыграет с представительницей Дании Каролиной Возняцки.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2067477-pervaya-raketka-mira-obygrala-yuliyu-putintsevu-na-turnire-v-ssha/

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