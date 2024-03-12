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Лучший теннисист планеты прокомментировал сенсационное поражение 123-й ракетке мира на "Мастерсе"

Опубликовано:

Новак Джокович
Новак Джокович. Фото: Andy Cheung/Getty Images

Первая ракетка мира Новак Джокович высказался о поражении в матче третьего круга турнира категории ATP 1000 в американском Индиан-Уэллсе, передает NUR.KZ со ссылкой на "Чемпионат".

Джокович сенсационно уступил итальянцу Луке Нарди (123-е место в ретйинге ATP) со счетом 4:6, 6:3, 3:6.

"Поздравляю его с тем, что в третьем сете он показал великолепный теннис. Я смотрел, как он играет. Я мало что о нём знал, но смотрел за его игрой и знал, что он обладает великолепным теннисом на задней линии, особенно на ударе справа. Хорошо двигается. Очень талантливый. В основную сетку он попал как лаки-лузер, так что терять ему действительно было нечего, поэтому он играл великолепно. Заслужил победу.

Меня больше удивил мой уровень. Мой уровень был очень, очень плохим. Вот и всё, знаете ли. Эти две вещи сходятся воедино. У него отличный день. У меня действительно плохой день. Результаты для меня отрицательные", — цитирует слова Джоковича источник.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2067084-luchshiy-tennisist-mira-prokommentiroval-sensatsionnoe-porazhenie-123-y-raketke-mira-na-masterse/

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