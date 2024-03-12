Джокович сенсационно проиграл 123-й ракетке мира на престижном турнире

Сербский теннисист Новак Джокович вылетел в третьем круге турнира ATP 1000, который проходит на хардовых кортах Индиан-Уэллса (штат Калифорния, США), передает NUR.KZ.

Лидер мирового рейтинга, получивший на соревнованиях первый номер посева, сенсационно уступил итальянцу Луке Нарди со счетом 4:6, 6:3, 3:6. Теннисисты провели на корте 2 часа 20 минут.

Нарди 20 лет, на данный момент он является 123-й ракеткой мира в одиночном разряде. Итальянец никогда не входил в топ-100 мирового рейтинга. Он впервые пробился в четвертый круг на турнире категории ATP 1000. В 1/8 финала "Мастерса" соперником Нарди будет американец Томми Пол, посеянный под 17-м номером.

Для Джоковича турнир в Индиан-Уэллсе стал первым после Australian Open, где серб вылетел в полуфинале. Ранее первая ракетка мира брал титул на этом "Мастерсе" в 2008, 2011, 2014, 2015 и 2016 годах.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.