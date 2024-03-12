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"Ругаюсь, спорю и плачу": казахстанская теннисистка рассказала о краже перед стартом престижного турнира

Опубликовано:

Юлия Путинцева
Юлия Путинцева. Фото: instagram.com/yulia_putintseva

Вторая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Юлия Путинцева заявила, что у нее украли сумку на пути к турниру в Индиан-Уэллсе, передает NUR.KZ со ссылкой на YouTube-канал "Больше!".

"На самом деле я даже не знала, приеду в Индиан-Уэллс или нет. У меня случился капец. Когда летела сюда из Дубая, у меня был рейс в Майами с пересадкой в Мадриде... Я решила поспать в отеле… При заселении у меня украли сумку, а у меня там было просто все, включая американскую визу. У меня в сумке был AirTag. Я звоню полицейским, говорю, что надо ехать. Они отказались, сказали, что сначала нужен протокол… Заполнила, говорю: "Поехали". А они говорят: "Нет, не поедем, не наша зона". Я с ними ругаюсь, спорю, плачу, говорю: "Просто можете меня сопроводить, я сама с ними разберусь"… Потом я с другими полицейскими разговаривала, они сказали, что там квартира и они не имеют права туда заходить…

Мне, слава богу, помог мой агент по визам. Он быстро организовал мне приглашение, чтобы я получила право на въезд в США… Я приехала в пятницу, сразу прыгнула на корт. Неделю не тренировалась, просто сидела в Мадриде...", – рассказала Путинцева.

Напомним, что 13 марта Юлия сыграет против первой ракетки мира в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2066523-rugayus-sporyu-i-plachu-kazahstanskaya-tennisistka-rasskazala-o-krazhe-pered-startom-prestizhnogo-turnira/

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