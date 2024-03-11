Вторая ракетка Казахстана получила шанс "отомстить" Иге Швентек за поражение Рыбакиной в финале WTA 1000 в Дохе

Одна из лучших теннисисток Казахстана Юлия Путинцева успешно вышла в четвертый круг турнира категории WTA 1000 в Индиан Уэллсе, сообщает NUR.KZ.

На стадии 1/16 финала вторая ракетка страны сенсационно победила топовую американку Мэдисон Киз (20-е место в рейтинге Женской теннисной организации) с общим счетом по ходу двух сетов 6:4, 6:1.

Матч продолжался один час и 23 минуты. За это время Юлия Путинцева завершила семь брейк-поинтов из восьми, допустила пять двойных ошибок и не совершила ни одного эйса на протяжении всей встречи.

Ее следующей соперницей выступит лучшая теннисистка планеты Ига Швентек, представляющая на корте Польшу. Их очное противостояние состоится 13 марта.

Напомним, что польская спортсменка в феврале победила Елену Рыбакину в финале турнира WTA 1000 в Дохе.

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