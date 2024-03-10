"Буду рад, если мой ребенок не будет заниматься теннисом": первая ракетка Казахстана – о своем сыне

Лучший теннисист Казахстана в одиночном разряде Александр Бублик высказался о будущем своего сына, передает NUR.KZ со ссылкой на YouTube-канал "Больше!".

"Наверное, я даже буду очень рад, если мой ребенок не будет заниматься теннисом. Я прошел этот путь, этот путь прошла моя семья, а у него есть возможность пройти другой путь, его личный. Потому что первоначально я играл в теннис все-таки из-за желания своих родителей. Это было желание моего отца — у него, наверное, где-то не получилось, и он хотел реализовать свои желания через меня. Слава богу, получилось. Но я не хочу на своем ребенке реализовывать никаких своих желаний. Это его жизнь…А если он захочет, то пожалуйста", — рассказал Бублик в интервью.

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