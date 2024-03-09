"Я не ожидаю многого": Елена Рыбакина выступила с заявлением перед стартом на "Мастерсе" в США

Лучшая теннисистка Казахстана в женском одиночном разряде Елена Рыбакина высказала свое мнение перед стартом турнира серии "Мастерс" в Индиан-Уэллсе, передает NUR.KZ со ссылкой на Sports.kz.

"Погода в Индиан-Уэллсе всегда бросает вызовы. Мяч летит по-разному днем и ночью. Условия одинаковы для всех игроков, но приходится быстро адаптироваться. Можно попробовать тренироваться в разное время суток, чтобы понять, как все это происходит. Но если здесь будет ветер, вы мало что сможете сделать — только бороться.

Я не ожидаю многого. Если я хорошо чувствую себя физически, я могу хорошо играть. Я удачно начала этот год. Я хочу снова победить здесь и сделаю для этого все возможное. Но никогда не знаешь, как все пройдет, так что посмотрим", — заявила казахстанка.

Напомним, что первый матч Рыбакиной на турнире состоится 9 марта, на старте ее соперницей выступит аргентинская теннисистка Надя Подорошка.

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