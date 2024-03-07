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Казахстанские теннисисты с побед стартовали на "Мастерсе" в США

Опубликовано:

Юлия Путинцева
Юлия Путинцева. Фото: Fran Santiago/Getty Images for ITF

Вторые ракетки Казахстана в одиночном разряде Александр Шевченко и Юлия Путинцева одержали победы в первом круге на турнире в американском Индиан-Уэллсе, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Казахстанской федерации тенниса.

Александр Шевченко в первом круге ATP-1000 в Индиан-Уэллсе победил в трех сетах немца Доминика Кепфера со счетом 6:3, 1:6, 7:6 (7:3). Во втором раунде казахстанцу предстоит сыграть против аргентинца Франсиско Серундоло.

Юлия Путинцева также успешно стартовала на этом же турнире серии WTA 1000. Вторая ракетка Казахстана обыграла представительницу Германии Тамару Корпач со счётом 6:2, 6:3. Во втором круге Путинцева встретится с россиянкой Екатериной Александровой.

Действующие победители турнира: первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина, которая в финале прошлого года обыграла белоруску Арину Соболенко, и испанец Карлос Алькарас, выигравший в 2023 году в решающем матче у россиянина Даниила Медведева.

Турнир в Индиан-Уэллсе пройдёт с 6 по 17 марта.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2065044-kazahstanskie-tennisisty-s-pobed-startovali-na-masterse-v-ssha/

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