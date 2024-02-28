Лучший теннисист Казахстана вырвал победу в матче с двумя тай-брейками

Первая ракетка Казахстана в мужском одиночном разряде Александр Бублик успешно преодолел второй круг на турнире ATP 500 в Дубае (ОАЭ), передает NUR.KZ.

Соперником спортсмена на этой стадии был нидерландец Таллон Грикспор, занимающий 28-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов. Встреча завершилась в двух сетах, оба из которых дошли до тай-брейка.

Итоговый счет — 7:6 (10:8), 7:6 (7:2). Соперники провели на корте 1 час 48 минут.

Благодаря этой победе Бублик, посеянный на турнире под седьмым номером, пробился в четвертьфинал. За попадание в четверку сильнейших он поспорит с чехом Иржи Легечкой.

Турнир ATP 500 в Дубае продлится до второго марта. Его призовой фонд составляет почти три миллиона долларов.

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