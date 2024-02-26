Вторая ракетка мира Арина Соболенко рассказала, когда планирует стать мамой

Одна из лучших теннисисток мира белоруска Арина Соболенко прокомментировала вопрос о своем потенциальном материнстве, передает NUR.KZ со ссылкой на Gotennis.ru.
Двукратная чемпионка турниров серии "Большой Шлем" ответила на вопрос одного из своих подписчиков в социальных сетях.
"– Хочешь детей?
– Да, хочу. Может, через пять лет или через 10. Или, может, через три года. Пусть решит Вселенная", - сказала Соболенко.
В источнике отмечают, что теннисистка находится в отношениях с бывшим белорусским хоккеистом Константином Кольцовым, который выступал в НХЛ в составе ХК "Питтсбург Пингвинз". На данный момент он является ассистентом главного тренера в уфимском клубе "Салават Юлаев".
Сама Арина Соболенко недавно потерпела сенсационное поражение на старте турнира категории WTA 1000 в Дубае (ОАЭ).
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2062887-vtoraya-raketka-mira-arina-sobolenko-rasskazala-kogda-planiruet-stat-mamoy/