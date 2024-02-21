Вторая ракетка мира Арина Соболенко сенсационно уступила на старте WTA 1000 в Дубае

Вторая ракетка мира из Белоруссии Арина Соболенко покинула турнир категории WTA 1000 в Дубае после первого сыгранного матча, передает NUR.KZ.

Одной из главных сенсаций стала победа хорватки Донны Векич во втором круге арабского "тысячника". Векич, занимающая 31-ю позицию в рейтинге Женской теннисной организации, обыграла одну из лучших спортсменок планеты по итогу трех сетов со счетом 6:7 (5:7), 6:3.

Примечательно, что в заключительном сете теннисистка-аутсайдер разгромила Соболенко, не дав ей отыграть ни одного гейма 6:0.

Встреча длилась два часа и 23 минуты. По статистике тоже полное преимущество представительницы Хорватии: 11 брейк-поинтов из 14, пять двойных ошибок и 14 эйсов против трех брейк-поинтов из 10, восьми двойных ошибок и восьми эйсов у Арины.

Напомним, что первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина на отказе соперницы вышла в 1/8 финала этого турнира.

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