Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Вторая ракетка мира Арина Соболенко сенсационно уступила на старте WTA 1000 в Дубае

Опубликовано:

Арина Соболенко
Арина Соболенко. Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Вторая ракетка мира из Белоруссии Арина Соболенко покинула турнир категории WTA 1000 в Дубае после первого сыгранного матча, передает NUR.KZ.

Одной из главных сенсаций стала победа хорватки Донны Векич во втором круге арабского "тысячника". Векич, занимающая 31-ю позицию в рейтинге Женской теннисной организации, обыграла одну из лучших спортсменок планеты по итогу трех сетов со счетом 6:7 (5:7), 6:3.

Примечательно, что в заключительном сете теннисистка-аутсайдер разгромила Соболенко, не дав ей отыграть ни одного гейма 6:0.

Встреча длилась два часа и 23 минуты. По статистике тоже полное преимущество представительницы Хорватии: 11 брейк-поинтов из 14, пять двойных ошибок и 14 эйсов против трех брейк-поинтов из 10, восьми двойных ошибок и восьми эйсов у Арины.

Напомним, что первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина на отказе соперницы вышла в 1/8 финала этого турнира.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2062064-vtoraya-raketka-mira-arina-sobolenko-sensatsionno-ustupila-na-starte-wta-1000-v-dubae/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.