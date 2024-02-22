Елена Рыбакина добилась уникального достижения после победы в Дубае

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина стала третьей за последние 10 лет теннисисткой, кто пять раз выходил в четвертьфинал турнира WTA в первые два месяца сезона, передает NUR.KZ со ссылкой на Казахстанскую федерацию тенниса.

Ранее, установить такое достижение удавалось лишь представительницам Испании Карле Суарес-Наварро (2015 год) и Гарбинье Мугурусе (2020 год).

Напомним, в этом сезоне Рыбакина завоевала титул на турнирах в Брисбене (Австралия) и Абу-Даби (ОАЭ), а также уступила в четвертфинале турнира в Аделаиде (Австралия) и в финале WTA-1000 в Дохе (Катар).

Лучшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина вырвала победу в тяжелом матче на стадии 1/8 финала турнира категории WTA 1000 в Дубае.

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