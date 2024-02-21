Рыбакина столкнулась с серьезным сопротивлением в матче на WTA 1000 в Дубае

Лучшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина вырвала победу в тяжелом матче на стадии 1/8 финала турнира категории WTA 1000 в Дубае, передает NUR.KZ.

Соперницей казахстанки выступила польская спортсменка Магдалена Френх, занимающая 42-ю позицию в рейтинге Женской теннисной организации. Польке удалось навязать тяжелое противостояние четвертой ракетке мира.

Рыбакина одержала победу в первом сете благодаря успешно завершенному тай-брейку 7:6 (7:5), затем уступила со счетом 3:6, и победила в третьем сете со счетом 6:4.

Матч длился два часа и 39 минут. За это время Елене удалось завершить шесть брейк-поинтов после девяти попыток, допустила одну двойную ошибку и 13 раз подала мяч навылет.

В четвертьфинале ей будет противостоять итальянка Жасмин Паолини.

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