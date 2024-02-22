Лучший теннисист Казахстана совершил камбэк на престижном турнире в Катаре

Первая ракетка Казахстана в мужском одиночном разряде Александр Бублик успешно преодолел стадию 1/8 финала турнира категории ATP 250 в Дохе (Катар), передает NUR.KZ.

Его соперником выступил венгерский теннисист Мартон Фучович. Казахстанец неожиданно уступил в первом сете, однако ему удалось отыграться в последующих двух отрезках и выйти в четвертьфинал. Победа Бублика со счетом 2:6, 6:3, 6:4.

Встреча продолжалась два часа и восемь минут. За это время Александру удалось завершить три брейк-поинта из семи, допустить шесть двойных ошибок и пять раз подать мяч навылет.

Отметим, что на стадии 1/4 финала ему предстоит сыграть с представителем Австралии Алексеем Попыриным (45-е место в рейтинге ATP). Сам Бублик обновил личный рекорд и занял 21-ю позицию в списке лучших теннисистов мира.

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