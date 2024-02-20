Елена Рыбакина вышла в 1/8 финала WTA 1000 в Дубае на отказе соперницы

Четвертая ракетка мира в женском одиночном разряде из Казахстана Елена Рыбакина вышла в 1/8 финала турнира категории WTA 1000 в Дубае, передает NUR.KZ.

Рыбакина одержала техническую победу, поскольку ее соперница, представительница Беларуси, Виктория Азаренко (29-е место в live-рейтинге) получила травму перед стартом третьего сета.

Отметим, что по ходу игры обе соперницы имели шансы на выход в третий раунд "тысячника". Рыбакина уступила в первом отрезке матча со счетом 4:6, однако забрала победу во втором сете 6:2.

Игра длилась один час и 26 минут. В течение этого периода Рыбакиной удалось завершить два брейк-поинта после трех попыток, допустить одну двойную ошибку и четыре раза подать мяч навылет.

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