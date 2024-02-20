Казахстанский теннисист выиграл второй турнир в США подряд

Казахстанский теннисист Дмитрий Попко одержал победу в финальной встрече международного турнира серии ITF M15 в американском городе Палм-Коуст, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Казахстанской федерации тенниса.

В финале казахстанский теннисист, занимающий 325-е место в рейтинге ATP одолел эквадорца Андреса Андраде (650 АТР). Итоговый счет в трех сетах - 7:5, 1:6, 7:5.

Таким образом, Дмитрий Попко стал победителем второго подряд турнира в США: на прошлой неделе теннисист выиграл турнир в Санрайзе. Теперь в карьере казахстанца 24 выигранных турнира под эгидой ITF в одиночном разряде.

Ранее, мы рассказывали, как первая ракетка Казахстана в мужском одиночном разряде Александр Бублик поднялся на рекордное для себя место в рейтинге ATP.

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