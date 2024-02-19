Александр Бублик добился лучшего достижения в своей карьере

Первая ракетка Казахстана в мужском одиночном разряде Александр Бублик поднялся на рекордное для себя место в рейтинге ATP, передает NUR.KZ.

Лучший теннисист Казахстана теперь располагается на 21-м строчке рейтинга мужской теннисной ассоциации. Это самый высший результат для Александра Бублика за всю его профессиональную карьеру. Ранее, самая лучшая его позиция в ATP была 23-я строчка.

Cвой личный рекорд также обновил, вторая ракетка Казахстана в мужском одиночном разряде Александр Шевченко. Он поднялся на 45-е место.

Отметим, еще один казахстанский теннисист Михаил Кукушкин вернулся в топ-200 и теперь занимает 163-ю позицию

Ранее, женская теннисная организация опубликовала актуальный рейтинг лучших спортсменок в одиночном и парном разряде.

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