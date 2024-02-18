Сборная Казахстана продолжает выступление на ЧМ по настольному теннису

На чемпионате мира по настольному теннису в корейском Пусане продолжаются матчи в подгруппах за выход в финальную часть соревнования, передает NUR.KZ.

Мужская сборная Казахстана в очередной соревновательный день мирового первенства встречалась с Германией, которая на всех крупнейших турнирах, включая Олимпийские Игры, завоевывает медали. Лидер национальной команды Кирилл Герасименко уверенно переиграл Дмитрия Овчарова 3:1 - обладателя Кубка мира, шестикратного призёра Олимпийских Игр, многократного призёра чемпионатов мира и Европы, экс-первую ракетка мира.

Затем, проигрывая 0:2, сумел оформить волевую победу над Цю Даном, серебряным призёром чемпионата мира в команде, трёхкратным чемпионом Европы, двукратным чемпионом Европейских Игр. Итоговый счет - 2:3 в пользу соперников.

Женская сборная Казахстана же уступила Австрии со счетом - 0:3.

Напомним, чемпионат мира по настольному теннису продлится до 25 февраля.

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