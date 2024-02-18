Сборная Казахстана продолжает выступление на ЧМ по настольному теннису

На чемпионате мира по настольному теннису в корейском Пусане продолжаются матчи в подгруппах за выход в финальную часть соревнования, передает NUR.KZ.
Мужская сборная Казахстана в очередной соревновательный день мирового первенства встречалась с Германией, которая на всех крупнейших турнирах, включая Олимпийские Игры, завоевывает медали. Лидер национальной команды Кирилл Герасименко уверенно переиграл Дмитрия Овчарова 3:1 - обладателя Кубка мира, шестикратного призёра Олимпийских Игр, многократного призёра чемпионатов мира и Европы, экс-первую ракетка мира.
Затем, проигрывая 0:2, сумел оформить волевую победу над Цю Даном, серебряным призёром чемпионата мира в команде, трёхкратным чемпионом Европы, двукратным чемпионом Европейских Игр. Итоговый счет - 2:3 в пользу соперников.
Женская сборная Казахстана же уступила Австрии со счетом - 0:3.
Напомним, чемпионат мира по настольному теннису продлится до 25 февраля.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2061597-sbornaya-kazahstana-prodolzhaet-vystuplenie-na-chm-po-nastolnomu-tennisu/