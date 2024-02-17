Один из лучших теннисистов мира восхитился игрой новоиспеченного казахстанца

13 ракетка мира Григор Димитров прокомментировал четвертьфинальный матч турнира ATP 500 в Роттердаме против казахстанца Александра Шевченко, передает NUR.KZ со ссылкой на Meta-ratings.kz.

Напомним, что Димитров обыграл вторую ракетку Казахстана со счетом 6:7, 6:3, 4:6.

"Только в последнем гейме я смог прочитать игру Александра полностью, вот и все. Честно говоря, я играл очень плохо, но и он отличный соперник, с другой стороны. Я видел довольно много его матчей и тренировался с ним в межсезонье, знаю, что он всегда играет на высокой скорости. Очевидно, это было здорово, то, как он подавал, было потрясающим. Я должен был оставаться сосредоточенным в течение всего матча", – цитирует спортсмена источник.

Александр Шевченко официально перешел под флаг Казахстана в конце января текущего года, ранее теннисист на соревнованиях представлял Россию.

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