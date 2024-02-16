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Один из лучших теннисистов Казахстана не смог выйти в полуфинал престижного турнира

Опубликовано:

Казахстанский теннисист Александр Шевченко
Александр Шевченко: Rene Nijhuis/BSR Agency/Getty Images

Вторая ракетка Казахстана Александр Шевченко потерпел поражение в четвертьфинале турнира категории ATP 500 в Роттердаме (Нидерланды), передает NUR.KZ.

Соперником казахстанца выступил болгарский спортсмен Григор Димитров. Шевченко продемонстрировал упорную борьбу в матче с 13-й ракеткой мира уступив с минимальной разницей в первом сете 7:6, забрав победу во втором 3:6, однако в решающем третьем отрезке казахстанец потерпел поражение со счетом 6:4.

Встреча длилась два часа и одну минуту. За это время Шевченко успел реализовать два брейк-поинта из трех, допустил одну двойную ошибку и 15 раз подал мяч навылет.

Напомним, что вчера Александр отметился сенсационной победой над седьмой ракеткой мира, что позволило ему выступить на стадии 1/4 финала турнира.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2061458-odin-iz-luchshih-tennisistov-kazahstana-ne-smog-vyyti-v-polufinal-prestizhnogo-turnira/

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