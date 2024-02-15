Вторая ракетка Казахстана обыграл одного из лучших теннисистов мира и вышел в 1/4 турнира ATP Нидерландах

Один из лучших теннисистов Казахстана Александр Шевченко успешно выступил на стадии 1/8 финала турнира категории ATP 500 в Роттердаме, передает NUR.KZ.

Соперником второй ракетки страны выступил спортсмен, занимающий 7-ю строчку в live-рейтинге Ассоциации теннисистов профессионалов, датчанин Хольгер Руне.

Игра выдалась напряженной, после победы в первом сете со счетом 6:4, Александр провалил вторую часть, выиграв лишь один гейм. Однако в третьем сете казахстанцу удалось взять верх и выйти в четвертьфинал. Победа Шевченко с общим счетом 6:4, 1:6, 6:3.

Встреча длилась один час и 37 минут. За это время Александру Шевченко удалось завершить четыре брейк-поинта из шести, допустить одну двойную ошибку и шесть раз подать мяч навылет.

В следующем раунде ему будет противостоять болгарин Григор Димитров.

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